Наразі представники групи цивільно-військового співробітництва передали людям, які мають проблеми з опорно-руховим апаратом, інвалідні візки.
Про це розповів начальник Групи цивільно-військового співробітництва ОТУ «Північ», полковник Юрій Верановський.
«Наш об’єднаний центр на території Луганської області розвозить інвалідні візки: для мешканців міста Лисичанськ, Рубіжного, Кремінної, Новодружеська, а також – у Старобільському, Станично-Луганському, Новоайдарському прифронтових районах. Цей вантаж гуманітарні організації передають саме через нас, бо ми знаємо людей з особливими потребами – кому і яка потрібна допомога», – каже Юрій Верановський.
За словами начальника Групи цивільно-військового співробітництва ОТУ «Північ», одним із головних завдань командування Об'єднаних сил є надання ефективної та різнопланової допомоги цивільному населенню Луганської області, особливо тим, які проживають у населених пунктах вздовж лінії розмежування.
Двічі, а то й тричі на тиждень військовослужбовці групи ЦВС виїжджають до населених пунктів, звільнених протягом останнього часу. Зокрема, підвозять продукти харчування, вивчають і допомагають вирішувати проблеми жителів Катеринівки. Важче потрапити у Новоалександрівку, дорога до якої час від часу прострілюється бойовиками. Але й тут «циміки» – постійні гості, які везуть, зокрема, хліб.
Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»