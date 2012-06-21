Міністерство науки і освіти затвердило новий Порядок функціонування шкільних груп продовженого дня.
Якщо раніше групи можна було комплектувати з учнів не менше чотирьох вікових категорій, то зараз різниця у віці учнів однієї групи не може перевищувати двох років. Така зміна дозволить забезпечити комфортні умови для дітей, враховуючи їх індивідуальні психологічні відмінності й фізичний розвиток.
Рішення про створення та роботу груп продовженого дня приймають засновники шкіл за письмовими зверненнями батьків або інших законних представників учнів. Для цього в школі також повинна бути відповідна матеріально-технічна база і умови для харчування. Для першокласників можуть створювати умови для сну.
Перебувати в групі продовженого дня учні повинні не більше шести годин в день. Кількість учнів у групі не повинна перевищувати 30 дітей.
Новий Порядок зокрема, передбачає комфортніші умови для дітей, враховує особливості сільських та гірських місцевостей, а також уперше надає можливість відкривати інклюзивні групи. Водночас заклади, що знаходяться в сільській та/або гірській місцевості, як і раніше, зможуть утворювати групи подовженого дня для учнів різного віку.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»