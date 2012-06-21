Наступного тижня уряд планує затвердити склад наглядової ради нового оператора газотранспортної системи країни — «Магістральні газопроводи України», яке працюватиме у вигляді ПАТ. Про це на прес-конференції розповів віце-прем’єр-міністр Володимир Кістіон за підсумками консультацій з першими сімома іноземними операторами газотранспортної системи, які висловили зацікавленість у спільному управлінні українською ГТС. Ще з кількома компаніями співбесіди у вигляді інтерв’ю проведуть на початку березня, повідомляє служба віце-прем’єр-міністра.
Свої пропозиції нашій стороні вже надіслали такі європейські газові консорціуми Словаччини та Італії, як Eustream і Snam, Нідерландів та Франції — Gazunie та GRTgaz, Польщі — GAZsystem, Греції — Desfa, Іспанії — Reganosa, Німеччини — Verbunddnelz Gaz AG, Бельгії — Fluxys, Румунії — Transgaz.
«Видобуток газу в Європі скорочується, а потреба зростає рік у рік. Маємо унікальну газотранспортну систему, найбільші сховища природного газу в Європі, посідаємо друге місце серед країн ЄС за запасами газу. Тому й спостерігаємо такий великий інтерес до України. Наша мета — знайти дуже ефективного надійного партнера для управління ГТС, щоб забезпечити максимальний транзит російського газу в Європу через українську трубу і гарантувати енергетичну безпеку і Україні, і Європі», — констатував Володимир Кістіон.
На основі систематизованої інформації спеціально утворена вітчизняним урядом робоча група формує пропозиції до умов конкурсу на залучення одного або кількох міжнародних партнерів для ПАТ «Магістральні газопроводи України».
Відділ новин
«Урядового кур’єра»