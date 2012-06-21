Оператор ГТС України — стратегічне підприємство енергетичної галузі, яке в безперебійному режимі забезпечує природним газом українських і європейських споживачів. Роботу проммайданчиків на час карантину не припинять, бо система потребує щоденного обслуговування й управління. Тому компанія розробила план заходів щодо захисту співробітників і зниження ризиків поширення епідемії.
Адмінперсонал, не задіяний у щоденній роботі, працює з дому. Критичні команди фахівців, які безпосередньо відповідають за управління та функціонування ГТС, працюють в окремих приміщеннях або з дому. Зупинено міжнародні робочі візити співробітників.
Створено комісію з надзвичайних ситуацій для постійного моніторингу та оперативного реагування, оскільки ці заходи адаптуватимуть під розвиток ситуації.
«Оператор ГТС України несе повну відповідальність за надійність і безпеку транспортування газу по магістральних газопроводах. Тому на якість послуг впроваджені на підприємстві заходи проти коронавірусу не впливають», — наголосили у пресслужбі оператора.