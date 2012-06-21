Що більше «гуманітарних конвоїв» направляє РФ на окупований нею Донбас, то активнішими стають воєнні дії проросійських бойовиків. Взаємозв’язок між їх прибуттям і зростанням кількості обстрілів з боку незаконних збройних формувань простежив тимчасово повірений у справах США Гаррі Кеміан під час засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні.
Місія ОБСЄ констатує свою неспроможність визначити вміст так званих білих фур, повідомляє Укрінформ. Тому цивілізований світ має серйозні підстави для сумніву в «гуманітарній» природі таких конвоїв. Тож контроль України над ділянкою спільного кордону залишається необхідною передумовою миру на Донбасі.