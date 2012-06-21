Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
У рамках операції «Зброя та боєприпаси» правоохоронці Сумської області одержали інформацію про те, що в одному із сільських населених пунктів Буринського району місцевий мешканець зберігає нелегальну зброю.
Під час перевірки в ході санкціонованого обшуку інформація підтвердилася.
Так, обріз гвинтівки Мосіна 54-річний господар приховав в одному із … вуликів, а 12 патронів калібру 7,62 мм – в холодильнику.
Правоохоронцям пояснив, що все це знайшов під час земляних робіт на своїй присадибній ділянці і зберігав на випадок самооборони.
Так це чи ні, але небезпечні знахідки правоохоронці відправили на експертизу. І водночас відкрили кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст.263 КК України.