Спіральну галактику NGC 4237 розташовану у сузір'ї Волосся Вероніки, що знаходитися приблизно у 60 мільйонах світлових років від Землі, сфотографував космічний телескоп «Хаббл».
Ця галактика відноситься до флокулентних (пластівчастих) галактик, оскільки її спіральні рукави неоднорідні, переривчасті, вони зовсім відрізняються один від одного. У результаті з боку NGC 4237 схожа на грудку космічного пуху, мабуть, тому її назвали «ватяною галактикою».
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Втім, астрономам, що вивчають NGC 4237, спочатку був більше цікавий її балдж – яскравий еліпсоїдальний компонент, розташований у центрі галактики. Аналіз балжів спіральних галактик дозволяє більше дізнатися про те, як вони формуються, і краще вивчити процес утворення надмасивних чорних дір, які знаходяться в центрі більшості з них. Наразі існує припущення, що маса чорної діри в центрі галактики залежить від маси її балджа.
Проте поки це лише припущення. Вивчення даних, які збирає «Хаббл», одного разу, як сподіваються астрономи, дозволить дати більш точну відповідь.
Спіральна галактика NGC 4237 була відкрита в 1783 році великим англо-німецьким астрономом Вільямом Гершелем.
Як раніше повідомляв "Уряловий кур'єр", NASA опублікувало знімок двох галактик, що зіштовхуються. Це рідкісне космічне явище зміг зафіксувати телескоп «Хаббл».
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»