Дитячий будинок сімейного типу Романенків з Новопсковщини Луганської області отримав нову прописку. Андрій та Галина Романенки із селища Білолуцьк Новопсковського району виховують семеро дітей-сиріт і позбавлених батьківського піклування разом із трьома рідними. Для такої великої родини і хата має бути чималою. Саме такий двоповерховий дім для них побудовано за рахунок субвенції з державного бюджету та коштів обласного, кошторисна вартість будівництва якого понад 9,055 мільйона гривень.
Представники обласної служби у справах дітей кажуть, що це дасть змогу забезпечити сімейним затишком і теплом 10 дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Тож родина Романенків може зростати.
«Турбота про дітей — один із пріоритетів державної політики. Головне, щоб вони мали щасливу родину. Такі форми сімейного виховання мають розвиватися», — наголосила Катерина Лезгинська під час урочистостей з приводу входин і вручила родині подарунки від обласної влади.
Новосели й гості разом посадили у садку яблуні.
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»