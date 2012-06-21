Вінниця зробила значний крок у розвитку туристської привабливості міста. Торік тут відкрили 12 нових екскурсійних маршрутів, кількість місць у готелях збільшилася на 11%, а обсяг туристичного збору зріс у рази порівняно з попереднім роком. І тепер міська громада активно працює, щоб і надалі залучати гостей. Днями відбувся хакатон «TourMIX: заміксуй туризм у Вінниці». У молодіжному центрі «Квадрат» протягом двох днів представники музеїв, ІТ-галузі, екскурсоводи, дизайнери, маркетологи та інші зацікавлені містяни напрацьовували креативні ідеї для проведення нових цікавих заходів, які можна буде впроваджувати самостійно або у співпраці з міською владою, громадою і бізнесом. Учасники хакатону працювали ретельно, адже у туристичній галузі все важливо. Наприклад, унікальність продукту, концепція проєкту, айдентика, матеріальне вираження (буклет, сторінка в соціальних мережах, сувенірна продукція) тощо. У подальшому найкращі проєкти можуть увійти до перспективної стратегії розвитку туризму в місті. «Торік у нас побувало більше туристів, і вони більше залишили грошей. Політика міської ради — створювати умови, щоб народжувалися й одержували підтримку ідеї. І щоб цих ідей зібрати якнайбільше, було обрано формат хакатону. Унікальність — основне гасло заходу. Саме такою має стати Вінниця. Це дасть нам змогу розвивати туризм», — зазначив директор департаменту маркетингу міста та туризму міської ради Олександр Вешелені.
ІМІДЖ