Іноземні ЗМІ повідомили, що хакери вкрали у нідерландського державного музею Твенте приблизно три мільйони доларів. Причому зробили вони це безпосередньо під час операції з покупки картини художника Джона Констебля.
Музей збирався придбати картину у британського арт-дилера. В ході операції представники організації перевели гроші на банківський рахунок в Гонконзі, номер якого отримали по електронній пошті. Однак арт-дилер повідомив, що гроші не отримав. Як виявилося, повідомлення електронної пошти з реквізитами відправили хакери.
Музей і арт-дилер звинуватили один одного і почали судовий розгляд. Суд же в підсумку виніс рішення на користь останнього, так як музей повинен був перевірити реквізити перед переведенням коштів.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»