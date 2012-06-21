Халат Володимира Кличка в якому він вийшов на ринг з Джошуа продали на аукціоні.
Легендарний український боксер, дворазовий чемпіон світу в суперважкій вазі Володимир Кличко виставив на аукціон свій халат, в якому він виходив на бій проти Ентоні Джошуа.
У кишені халата зберігалася флешка, на якій Володимир залишив свій прогноз на бій з британцем.
Благодійний аукціон The Charge II відбувся 13 грудня в Ліндлі-холі в Лондоні.
Халат продали за 160 тисяч фунтів (215 тисяч доларів). Про це на своїй сторінці в Instagram повідомив сам Володимир. Всі гроші підуть на благодійність.