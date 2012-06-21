У Сумах відкрито виставку картин художників з Маріуполя Сергія Баранника, Олександра Бондаренка та Володимира Харакоза, які в межах проєкту «Культура та мистецтво єднають країну» запропонували для огляду кілька десятків власних художніх полотен. Як зазначив під час відкриття виставки голова Сумської обласної організації Національної спілки художників України заслужений художник Іван Гапоченко, до міста над Пслом завітала оригінальна мистецька група «ХарБарБон», чиї роботи викликають велику зацікавленість серед шанувальників образотворчого мистецтва. Усі вони входять до Національної спілки художників України, мають багато персональних виставок, нагород, відзнак. Різних за стилем, їх об’єднує висока майстерність, вміння не лише писати, а й думати фарбами, а це найвищий вияв мистецтва. Своєрідним перегуком між двома містами стане поїздка групи сумських художників до Маріуполя, де вони представлять тамтешнім глядачам свої роботи. Візит-відповідь має відбутися найближчим часом.
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