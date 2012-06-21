Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
Практичний старт проєкту «Продовження метрополітену в м. Харкові» намічено на кінець наступного року, але вже сьогодні в місті готується до будівництва станцій «Державінська» і «Одеська», Олексіївського електродепо та до закупівлі 85 вагонів. Вже оголошено тендер на генерального підрядника та організацію, що контролюватиме відповідність проєктно-кошторисної документації виконаним будівельним роботам.
Проєкт реалізується за кредитні кошти Європейського банку реконструкції та розвитку і Європейського інвестиційного банку, з представництвом яких буде узгоджено переможців тендерів. Кошти залучені під державні гарантії, і половину кредиту буде погашено за кошти держбюджету.
«Сім років велася щоденна робота з фінансовими установами, і сьогодні ми можемо з упевненістю сказати, що Харків отримає кредит в розмірі 320 мільйонів євро. Місто виконало всі вимоги, які ставили європейські партнери», – повідомив перший заступник Харківського міського голови Ігор Терехов і наголосив, що цей проєкт – найуспішніший для міста за останні роки щодо залучення кредитних коштів в економіку міста.