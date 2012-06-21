Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
У всеукраїнському конкурсі «Кращі практики місцевого самоврядування 2019», проведеному за підтримки Ради Європи Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, програма Харкова посіла третє місце.
Як зазначив директор департаменту у справах сім’ї, молоді та спорту Харківської міськради Олексій Чубаров, котрий і привіз із підбиття підсумків конкурсу цінний для обласного центру трофей – диплом за практику «Платформа розвитку молодіжних урбанкультур і вуличних видів спорту «StreetCulture» – Харків був єдиним містом, що подавав на розгляд конкурсної комісії міську програму розвитку вуличних культур. Він також розповів, що в місті ця програма за чотири роки об’єднала 18 напрямків, які зібрала воєдино громадська організація.
За словами Олексія Чубарова, було б неправильним вважати, що молодь, яка сповідує принципи урбанкультури, займається лише спортом, таким популярним, скажімо, як воркаут чи брейкданс. Тут цікавляться і наукою, і розвитком креативного мислення серед молоді, без якого важко конкурувати у сучасному світі.
А дедалі все більше юнаків та дівчат залучатимуться до піднесення вуличних культур завдяки щорічним фестивалям, форумам вуличних культур, турнірам з вуличного футболу, баскетболу, воркауту, тощо. А нинішнього року у харківському Молодіжному парку був відкритий міський урбан-парк з комплексом майданчиків, обладнаних для вуличних видів спорту, таких як стрітбол, футбол, пейнтбол, а також облаштували місце для тренувань скейтерів.