Харків’яни звернули увагу на нові комфортні тролейбуси, що з’явилися на вулицях міста. 43 машини, які комунальне підприємство «Тролейбусне депо №2» отримало в межах кредитної угоди з Європейським банком реконструкції та розвитку, вже експлуатують. Усього ж, як повідомив під час відкриття нової тролейбусної лінії на Північній Салтівці Харківський міський голова Геннадій Кернес, очікують на постачання 57 тролейбусів.
Місто розраховує на придбання орієнтовно ще 36 одинарних і 12 спарених («гармошок») тролейбусів для тролейбусного депо №3 за кошти Європейського інвестиційного банку, з яким уже укладено відповідну угоду.
На нову тролейбусну лінію вийшли також сім машин марки «Богдан Т70117». Салони розраховано на 34 сидячих та 56 стоячих місць, а також там обладнано місце для людей з інвалідністю.
«Тут встановлено потужніші кондиціонери, щоб у спекотну погоду було комфортно. Є можливість заїзду людей з обмеженими можливостями. Я сам це випробував сьогодні. Дорожнє полотно, яким ми їхали, нормальне. На маршруті додатково встановили 221 опору, тому освітлення теж буде добре», — сказав міський голова і повідомив, що на прохання жителів Харкова останній рейс маршруту закриватиметься разом з метро, а інтервал руху становитиме 5—7 хвилин.
Лінія протяжністю близько 3,7 кілометра з’єднує станцію метро «Героїв Праці» і мікрорайони Північної Салтівки. Її відкриттю, за словами міського голови, передувала копітка робота з будівництва сучасної модульної телекерованої тягової підстанції з прокладанням 13,9 кілометра кабельних мереж і контактної мережі завдовжки 7,8 кілометра.
Геннадій Кернес заявив, що до березня на всьому громадському транспорті Харкова буде впроваджено електронний квиток «Е-ticket» та діятиме система лояльності.
У місті як пілотний проєкт планують упровадження безготівкової оплати проїзду в громадському транспорті, починаючи з метрополітену. Для цього Харківська міська рада, інвестор проєкту «E-ticket» і компанія «Visa» додадуть функціонал безконтактної оплати на вже встановлених на станціях метро валідаторах.