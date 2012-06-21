Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
Наприкінці минулого тижня Харківська міська рада та компанія «Vodafone Україна» почали спільну роботу над проектом «Smart Сity UA». Меморандум про співпрацю підписали міський голова Геннадій Кернес та генеральний директор компанії Ольга Устинова.
Зокрема у меморандумі закріплено домовленість щодо використання містом можливостей швидкісного Інтернету та інших технологій «Vodafone Україна» для розвитку транспорту, адміністративних послуг, безпеки, захисту екології тощо.
Харків’яни за допомогою телефону зможуть отримувати адміністративні послуги, користуватися електронним розкладом громадського транспорту і оплачувати проїзд у ньому, бронювати паркування, відстежувати оформлення документів, контролювати електронні черги.
Міська рада отримає такі інфраструктурні можливості: на транспорті – управління в режимі реального часу світлофорами, переходами; в енергетиці – оперативне та економне керування освітленням та джерелами альтернативної енергії; у сфері безпеки – цифрову систему моніторингу дорожнього руху та криміногенної ситуації, а також термінового оповіщення населення. Перші результати, за задумом сторін, з’являться вже у 2020 році.
Геннадій Кернес підкреслив, що Харків вже почав впроваджувати принципи «розумного міста».
«Зробивши перші кроки в адміністративних послугах та на транспорті, ми оцінили плюси такого підходу і хочемо пройти цей шлях повністю, як, наприклад, в Сінгапурі чи Токіо. Я дякую «Vodafone» і нашій команді, попереду багато роботи», – сказав міський голова.
«Vodafone» працює в 80 країнах, і ми пишаємося можливістю використовувати весь накопичений в «Smart Сity» досвід на базі такого мегаполісу, як Харків», – зазначила Ольга Устинова перед підписанням меморандуму. І повідомила, що цифрова платформа проекту знаходиться в Німеччині і сертифікована за найвищими стандартами безпеки. А також є домовленість з провідними виробниками смартфонів, які підтверджують перспективи пілотного проекту в Харкові.