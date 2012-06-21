Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
Слобожанська столиця стала одним із семи міст України, які підтвердили свою участь в реалізації глобального проєкту «WorldTravel&TourismCouncil» Всесвітньої ради з туризму та подорожей. Відтепер туроператори, готелі, мережі торгівельних та розважальних закладів можуть отримати знак #SafeTravels, який посвідчує визнання міжнародних протоколів безпеки WTTC, щодо соціальної відповідальності бізнесу в індустрії туризму та готельного підприємництва.
На сайті Всесвітньої ради з туризму та подорожей, роз’яснили, що протоколи публікуватимуться поетапно, надаючи інформацію та інструменти для взаємодії і впровадження під час пандемії COVID-19 для галузей, пов’язаних з подорожами та туризмом, що завдяки приведенню приватного сектору у відповідність до стандартів має значно підвищити безпеку мандрівників.