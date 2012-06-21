У Харкові впродовж двох днів проходив чемпіонат світу з козацького двобою, в якому близько 1000 спортсменів із 12 країн боролися за перемогу в українському виді єдиноборств. Цей чемпіонат підбив підсумки року в козацькому двобої, який був успішним для української збірної й харківських спортсменів зокрема. Про це повідомляють в управлінні у справах молоді та спорту Харківської облдержадміністрації.
Медалі було розіграно в усіх вікових категоріях та розділах козацького двобою. До складу збірної України увійшли майже 70 харківських спортсменів, які вибороли 33 золоті, 25 срібних та 15 бронзових нагород. Двічі на найвищу сходинку п’єдесталу пошани у змаганнях серед чоловіків підіймалися Ярослав Нестерук, який переміг у розділах «забава» і «борня-1» у вазі до 75 кілограмів, а також Данило Балаба, який у тих самих розділах завоював золоті медалі у ваговій категорії до 80 кілограмів.
Серед жінок у розділах «забава» та «борня-1» у вазі до 50 кілограмів впевнені перемоги здобула харків’янка Катерина Свекольникова. Серед спортсменів 16—18 років по дві золоті нагороди завоювали Дмитро Смеречинський та Артур Чорний. А ось у найвидовищнішому розділі «герць-3» (український аналог змішаних бойових мистецтв) перемогу серед харків’ян здобули Олег Андрєєв та В’ячеслав Тен.
«До складу Міжнародної федерації козацького двобою вже входить 20 країн, та їхня кількість постійно зростає. Ми прагнемо, щоб козацький двобій став голубом миру, який об’єднуватиме країни», — зазначив президент Української спортивної федерації «Козацький двобій» Володимир Радіонов.
Наступний рік для козацького двобою буде не менш насиченим. Пройдуть національні старти, а також міжнародні змагання, зокрема на Кубок та чемпіонат Європи, а також чемпіонат світу. Перший етап відбору до збірної України відбудеться у березні в Сумах на Кубку України.