Володимир ГАЛАУР
«Урядовий кур’єр»
Цього тижня у вихідні дні в Національному юридичному університеті ім. Ярослава Мудрого втретє відбудуться півфінали й фінал всеукраїнського проекту «Молодь дебатує», де школярі обговорять насильство у відеоіграх та чи варто запровадити в Україні електронне голосування на виборах.
Як повідомляє сайт varta.kharkov.ua, уболівальниками будуть 200 осіб: 150 учнів старших класів та їх вчителі з 26 міст. А учасниками дебатів стануть 16 школярів та школярок з 12 міст і 9 областей України.
Німецький формат дебатів в Україну привезла в 2016 році організація Internationales Haus Sonnenberg за підтримки Міністерства закордонних справ Німеччини та проекту Jugend debattiert. У Німеччині методика існує з 2001 року, нині за нею дебатують сотні тисяч німецьких школярів, а на фінал приходить президент Німеччини. У Харкові на фіналі теж буде офіційний представник ФРН: Генеральний консул Німеччини в Донецьку (офіс в Дніпрі) Вольфґанґ Мьоссінґер і почесний консул Німеччини в Харкові Тетяна Гавриш.
Наразі в проекті дебатують 800 дітей з 42 шкіл в 12 областях України, а всього методикою за всі три роки оволоділи більше 1200 учнів. У фінал цього року вийшли дебатанти з міст Якушенці, Хмільник (обидва – Вінницька область), Дніпро, Кривий Ріг, Краматорськ, Костянтинівка (Донецька область), Запоріжжя, Львів, Миргород (Полтавська область), Конотоп (Сумська область), Херсон, Чернігів.
За словами Віоли фон Крамон-Таубадель, керівнка німецької організації Internationales Haus Sonnenberg, яка ініціювала проведення проекту в Україні, така форма дискусії – важливий елемент демократії, а звичка до дебатів з ранніх років сприяє появі освічених і активних громадян: «Це як камені, кинуті у воду – з кожним роком кола на воді від цього проекту стають все більшими. Це видно з того, як швидко розвивається проект в Україні».
Заступник Генерального консула Петер Шмаль вважає, що німецький проект не дарма набирає популярності в Україні: «Українська молодь цікавиться демократичними методами дискусії. Це важливо для нас, тому що ми підтримуємо Україну в її прагненні розвивати демократичні цінності і зближуватися з країнами Євросоюзу», – пояснив дипломат.