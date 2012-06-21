Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
За задумкою Харківського міського голови Геннадія Кернеса, лабораторія, придатна для проведення тестів усіх видів, зокрема, і на COVID-19, повинна з’явитися в Харкові вже найближчим часом. Як він повідомив у своєму Telegram-каналі, наразі, фахівцям вже дано доручення знайти оптимальне місце для лабораторії, а щодо коштів на обладнання та витратні матеріали, то, як запевнив міський голова, вони будуть виділені без зволікань.
Таке рішення Геннадій Кернес обґрунтовує кількома факторами. По-перше оголошення 2020-го – роком медицини у Харкові, а також прагненням до незалежності від лабораторії 22-ої інфекційної лікарні, яка знаходиться в обласному підпорядкуванні.
Проте, які б причини не передували рішенню у найкоротші терміни створити в Харкові комунальну лабораторію, харків’яни у своїх коментарях та відгуках вітають таку ініціативу міської влади, реалізація якої буде на благо усім жителям мегаполісу.