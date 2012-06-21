Харків готується до проведення престижного ІХ арт-фестивалю молодіжних проектів NonStopMedia, який проходитиме з 27 серпня по 9 вересня. Цього року в конкурсі взяли участь молоді художники з України, Польщі, Білорусі та інших країн Європи, США. Журі розглянуло близько 150 заявок і відібрало 10 кращих проектів, створених 13 авторами.
Під час фестивалю будуть відкриті ще п’ять виставкових проектів, у тому числі експозиція робіт колишнього лауреата фестивалю Гамлета Зіньківського. Також у рамках заходу відбудеться понад 20 майстер-класів, лекцій, екскурсій, концертів, презентацій та вже традиційна «Ніч перформансу».