Із початку січня в регіоні відкрито автомобільний рух на двох шляхопроводах, ремонт яких розпочався торік. За словами начальника Служби автомобільних доріг у Харківській області Євгена Зражевця, Губарівський шляхопровід на трасі Харків — Охтирка, яка з’єднує Харківську і Сумську області, став наймасштабнішим проектом програми відновлення мостів області. Його фактично збудовано наново.
Спорудження шляхопроводу через залізничну колію поблизу села Губарівка Богодухівського району розпочалося у травні 2017-го. Жителі області чекали на новий міст 10 років: старий шляхопровід, збудований 1962-го, жодного разу не ремонтували. Його демонтовано 2007 року. Об’їзна дорога через селище Полкова Микитівка збільшувала шлях на 7 кілометрів, з яких 4 було зруйновано.
«Нині рух шляхопроводом поновлено. Тепер не потрібно їхати 4 кілометри бездоріжжям, а 55 метрів сучасним мостом», — зазначила під час відкриття руху на шляхопроводі голова Харківської облдержадміністрації Юлія Світлична. Вона підкреслила, що це лише один з етапів капітального відновлення дороги Харків — Охтирка.
«Траса у вкрай поганому стані й потребує негайного ремонту. Але щоб дорога могла функціонувати повноцінно, спочатку потрібно було відновити міст. Цього року ремонтуватимемо трасу. У державному бюджеті закладено кошти на роботи», — розповіла Юлія Світлична.
Даючи доручення обласній службі автомобільних доріг щодо розроблення документації, необхідної для початку робіт, керівник регіону наголосила, що жодних зволікань у розв’язанні цієї проблеми не буде. «Завдяки ініційованій Президентом децентралізації громади мають достатньо коштів, щоб власними силами відновлювати дороги. І ось підсумок: торік ми відремонтували в області втричі більше доріг, ніж 2016-го», — підкреслила Юлія Світлична.
За словами головного інженера компанії-підрядника «Містдевелопмент» Сергія Охоти, гарантійний строк експлуатації поновленого шляхопроводу, де було значно збільшено довжину та ширину, — 50 років. Це забезпечить зручність та комфорт і гарантуватиме безпеку руху.
А трохи раніше відбулося відкриття об’єкта на одній з головних державних дорожніх артерій — трасі Київ — Харків — Довжанський: шляхопроводу поблизу Пісочина. З ремонтними роботами завдяки активним темпам тут впоралися за 4 місяці.
«Навантаження на міст — 40 тисяч автомобілів на добу. Із часу будівництва за 42 роки міст жодного разу не ремонтували», — зазначила Юлія Світлична.
Як розповів Євген Зражевець, тут було замінено аварійну балку, укладено накладну плиту та деформаційні шви, відремонтовано прогонові будови мосту, замінено гідроізоляцію, укладено асфальтобетонне покриття та замінено бар’єрні огородження. За його словами, відремонтований міст має прослужити щонайменше 12 років без ремонту.
ДОВІДКА «УК»
Торік у вересні після реконструкції в Ізюмі відкрито за участю Президента Петра Порошенка 210-метровий міст через річку Сіверський Донець — один з найбільших на Харківщині. Цим мостом проходить стратегічна дорога М03 Київ — Харків — Довжанський, що забезпечує основний зв’язок із зоною АТО. Міст жодного разу не ремонтували протягом останніх 17 років. У 2016—2017 роках тут уклали накладну плиту, деформаційні шви і гідроізоляцію, замінили бетонну огорожу і вклали новий асфальт.