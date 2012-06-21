Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур'єр»
Мешканці Харківщини не із повідомлень у ЗМІ переконуються в ефективності президентської програми «Велике будівництво», реалізація якої, за словами голови Харківської облдержадміністрації Олексія Кучера, стала пріоритетом в роботі дорожніх служб та будівельників.
І це підтверджується ділом. Бо хто хоча б з місяць не виїздив за межі Харкова, тепер, їдучи на автомобілі, скажімо у бік селища Липці, не втримається, щоб не протерти від здивування очі – шлях ніби народився з нічого. У селі Циркуни, у самих Липцях рівненький та гладенький асфальт з виразною дорожньою розміткою та «світлячковими» пішохідними переходами, обладнаними мерехтливими світлодіодами. Та й відрізки дороги між населеними пунктами цьогоріч відремонтовані неабияк, а на совість.
Як розповів голова ХОДА, ремонт 24 місцевих доріг Харківщина планує завершити до 1 серпня. А, оскільки на сьогодні регіон лідирує в Україні по виконанню програми Президента в цьому напрямку, то всі підстави для таких оптимістичних прогнозів є. Тим паче, що є і стимул – отримати в такому разі додаткове фінансування. Олексій Кучер також повідомив, що цього року при ремонті місцевих доріг в області була зекономлена рекордна сума грошей.
«Ми маємо економію по всіх об’єктах 90 мільйонів гривень. Це велика сума, і ця сума зараз уже спрямована на ремонт доріг, які не входили в попередній перелік. За попередніми даними, є ділянки доріг, які ми, не поступаючись якістю, зробили найдешевшими в Україні. Кілометр дороги в Печенізькому районі нам обійшовся в 8,9 млн грн. Це найнижча вартість в Україні», – відзначив голова ХОДА.
Не гірше спрацювали і будівельники, втілюючи у рамках президентської програми, власну, харківську – «5 5 5». Як пояснив очільник області, згідно з цією програмою в Харківській області все зроблено для того, щоб уже у нинішньому році завершити будівництво та реконструкцію у 5 дитсадках, 5 школах та на 5 спортивних об’єктах.
Наразі, особлива увага також приділяється ремонту приймальних відділень у 15 лікарнях. Це найбільша кількість приймальних відділень в Україні, де заплановано ремонт, який проводиться у 12 районних опорних лікарнях та в 3-х – у місті Харкові.