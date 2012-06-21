Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
Потужність встановлених в Харківській області станом на січень 2019 р приватних сонячних електростанцій (СЕС) становить 3,2 МВт.
Про це повідомляє SQ, посилаючись на представника Харківського енергокластера Станіслава Ігнатьєва.
За його словами, стратегія розвитку сонячної енергетики в області передбачала досягнення потужності в 3 МВт до 2020 року. Сонячні батареї встановлені на 190 дахах домоволодінь міста та області.
Як розповів Станіслав Ігнатьєв, найбільша сонячна електростанція на 25 кВт встановлена у дворі в селищі Гоптівка.
«Створено перший і єдиний генеруючий енергетичний кооператив, який об’єднав трьох фермерів із загальною потужністю в 75 МВт. 138 приватних СЕС встановлено в Харкові, а це – перше місце серед міст України (для порівняння – 112 СЕС встановлено в Києві). Йдемо ще на один рекорд – за сумарною інсталяцією СЕС на об’єктах соціальної сфери», – зазначив Ігнатьєв.