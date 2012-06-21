Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
До Харківської обласної інфекційної лікарні надійшов черговий вантаж, який допоможе у протистоянні розповсюдженню коронавірусної інфекції COVID-19. Це, зокрема, понад 12 тисяч респіраторів та масок, а також понад 5000 захисних костюмів для медиків, які будуть розподілені серед лікувальних закладів області.
Однак, як пояснив директор КНП «Обласна інфекційна лікарня» Павло Нартов, це лише на перший погляд доволі значна цифра. Адже одноразовий костюм придатний для використання лише 3 — 4 годин, а респіратори — в залежності від рівня захисту — змінюють раз на 3 — 6 годин. Тобто медик, який працює з хворим на СOVID-19, змінює за час роботи до 4 костюмів.
Він також запевнив, що за такої ситуації в області на поточний момент інфекційна лікарня має цілком достатній запас засобів індивідуального захисту для медперсоналу.