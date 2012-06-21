Володимир ГАЛАУР
«Урядовий кур’єр»
Весною на Харківщині стартує надання телемедичних послуг населенню. Про це повідомив заступник голови Харківської облдержадміністрації Михайло Черняк. Він нагадав, що Харківщина є одним із п’яти пілотних регіонів, де почнеться впровадження послуг телемедицини.
Вже в першому кварталі поточного року в області мають ввести в експлуатацію близько 15 нових амбулаторій. Тож на селекторній нараді з керівництвом районів, Михайло Черняк не воднораз наголосив на необхідності дотримання визначених термінів будівництва медзакладів.
«У найкоротші терміни маємо виконати низку завдань. Потрібно створити регіональну службу телемедичних послуг, яка буде відповідати за побудову приватної захищеної мережі медичних закладів, створення захищеної поштової служби, віртуального дата-центру, розробку системи відеоконференцій тощо», – зазначив заступник керівника області.
Він дав доручення головам райдержадміністрацій провести повний аудит локальних інтернет-мереж у районах. За результатами аудиту підготувати локальні схеми мереж та рекомендації щодо їх удосконалення для забезпечення безперебійного функціонування системи телемедичних послуг.
«Програмний продукт і телемедичне обладнання, яким лікарі користуватимуться на відстані, будуть працювати одразу після відкриття нових амбулаторій у березні. Окрім запуску телемедицини, з наступного кварталу запрацюють електронні лікарняні та рецепти за програмою «Доступні ліки». Це все має бути забезпечено якісним програмним продуктом та безперебійною мережею», – підкреслив Михайло Черняк.