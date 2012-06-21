Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
Хоч затяжні постійні дощі стали серйозною перепоною у проведенні польових робіт, аграрії Харківської області, використовуючи кожну погожу годину, станом на 28 травня встигли засіяти 98 відсотків площ, відведених під ярі зернові, що в натуральному вираженні складає 1 мільйон 74 тисячі гектарів.
За темпами весняної сівби регіон посідає 4 місце в Україні. Найбільші площі в області відвели під посіви соняшнику, кукурудзи на зерно, ярого ячменю. З сівбою цих культур землероби справилися стовідсотково. А ось просом та гречкою поки що засіяно близько 75-77 відсотків площ.
Лідирують у весняній посівній кампанії є Балаклійський (посіяно 45 тис. га), Богодухівський (40,6 тис. га), Первомайський (34,5 тис. га), Великобурлуцький (32,3 тис. га) та Золочівський (30,7 тис. га) райони.