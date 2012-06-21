Харківським школярам з 1 вересня по 1 червня надано пільги для проїзду в метрополітені. Таке рішення ухвалили на черговій сесії депутати міськради. Як розповів Харківський міський голова Геннадій Кернес, це вперше міська влада надала школярам 50-відсоткову пільгу на 50 поїздок у метрополітені на час навчального року. Також, за словами міського голови, нинішнього року школярі зможуть користуватися і пільгою під час проїзду в наземному електротранспорті. Вартість проїзного в двох видах транспорту (трамвай, тролейбус) становитиме 20 гривень, в одному — 15 гривень.
Залишено й пільги на проїзд цього року всім пільговим категоріям громадян. Наразі в Харкові введений у дію єдиний проїзний квиток на електротранспорті. Найближчим часом до системи Е-ticket буде підключено ще й метро.