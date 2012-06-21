Одна з найбільших подій у сфері моди, дизайну і легкої промисловості – «Kharkiv Fashion Business Days 2018», організованих за підтримки Харківського кластера легкої промисловості та дизайну, стартувала на Арт-заводі «Механіка». Вона об’єднує модні покази українських і зарубіжних дизайнерів, освітню секцію, покази українських торгових марок та дизайн-маркет.
«Kharkiv Fashion Business Days – одна зі складових проекту Kharkiv Fashion є одним з ключових проектів в стратегії розвитку Харкова з метою просування харківських дизайнерів і виробників на українському і міжнародному ринках. В рамках заходу, крім безпосередньо подіумних показів, будуть проведені навчальні семінари, спрямовані на розвиток і просування свого бренду, розвиток свого бізнесу в регіоні впливу, в Україні», – говорить ініціатор проекту, начальник управління інноваційного розвитку та іміджевих проектів Харківського міської ради Вікторія Грецька-Миргородська.
В рамках свята моди команда «Kharkiv Fashion Business Days 2018» та Харківський кластер дизайну і легкої промисловості підпишуть меморандуми про співпрацю з дружніми організаціями.
Як повідомив координатор проекту Олег Єгоров, ці документи зміцнять можливості для просування продукції харківських виробників і дизайнерів на український і міжнародний ринки.
Також буде підписано договір про співпрацю з командою «Zaporizhzhia Fashion».
«Чим більша буде взаємодія з суміжними проектами в сфері дизайну та моди, тим більше харківські виробники одягу отримуватимуть можливостей. Наприклад, харків’яни братимуть участь у проекті «Zaporizhzhia Fashion», а запорізькі дизайнери візьмуть участь у харківських показах», – повідомив Олег Єгоров.
За його словами, також Харківський кластер легкої промисловості – співорганізатор «Kharkiv Fashion Business Days 2018» – веде переговори про підписання меморандуму про співпрацю з проектом «New Fashion Zone». Цей майданчик надає інформаційне просування і співпрацю зі всеукраїнським конкурсом молодих дизайнерів «Start Fashion».