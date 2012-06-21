Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
Навіть Різдвяні свята на харківській митниці не обійшлися без порушень. Так на посту «Гоптівка» з допомогою службової собаки Ів Сен Лоран митники знайшли у бензобаку легкового автомобіля, який прямував до Росії, 19 кілограмів марихуани. Наркотична речовина була ретельно запакована у вакуумні пакети і якби не сигнал чотирилапого митника, який навіть після такого хитромудрого маскування зумів «унюхати» наркотики, заборонений вантаж міг перетнути кордон.
Водій запевняв, що про вміст пакетів йому нічого невідомо, а за їх перевезення мав отримати винагороду. Та попри ці виправдання на контрабандиста було складено протокол за частиною 1 статті 483 Митного кодексу України.
Ще одного любителя контрабанди було затримано на тому ж митному посту «Гоптівка» у Святвечір. Чоловік, який пішки проходив через пункт і під час усного декларування заявляв, що заборонених до переміщення предметів у нього немає, насправді намагався переправити до Росії цінні монети кінця 19 і початку 20 століття, які підлягають обов’язковому декларуванню.
Стосовно порушника також складено протокол за статтею 472 Митного кодексу України.