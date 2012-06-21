Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
Працівники Національного наукового центру «Харківський фізико-технічний інститут» виготовили та передали до Харківської обласної інфекційної лікарні генератори озону власних торгівельних марок StreamOzoneTM та OzonLineTM. Це обладнання, яке використовуватиметься у приймальному та реанімаційному відділеннях медичного закладу здатне забезпечити дезінфекцію поверхонь та повітря у приміщеннях лікарні та в транспортних засобах, очищаючи всі предмети, які там знаходяться.
За словами науковців цим озонаторам притаманна висока надійність та гарантована продуктивність. Наразі між керівництвом ННЦ ХФТІ та облдержадміністрацією йдуть перемовини щодо виділення фінансування для виготовлення партії озонаторів для потреб міста і області.
Окрім того інститут для запобігання поширенню коронавірусної інфекції COVID-19 збільшив на 30 відсотків обсяги радіаційної стерилізації важливої продукції медичного призначення на радіаційно-технологічній установці на базі лінійного прискорювача електронів. Така обробка визнана у світі сучасною та цілком безпечною для людей і довкілля та використовується для стерилізації понад 60 відсотків бинтів, аплікаційних пов’язок, захисних масок, серветок, хірургічного шовного матеріалу, фармацевтичної форми, пристроїв для вливання інфузійних розчинів і переливання крові, шприців та іншої продукції українського виробництва.