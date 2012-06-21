Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
Публічні акції, організовані поліцейськими, завше сприймаються швидше як виняток з правил, аніж як узвичаєна практика. Однак харківські поліцейські зламали цей стереотип і масово вийшли на центральну площу Харкова, де провели акцію у рамках Міжнародної кампанії «16 днів проти насильства», яку організувало Управління превентивної діяльності ГУНП в Харківській області і патрульні.
Майдан, де зібралися поліцейські мобільних груп, створений спеціально для реагування на факти вчинення домашнього насильства, представники регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги в Луганській і Харківській областях, соціальні працівники, працівники мобільної бригади соціально-психологічної допомоги, представники громадськості, заполонили локації з інформаційними матеріалами. До організаторів заходу приєднувалися численні перехожі, яким правоохоронці роз’яснювали їх права та розповідали як вести себе у разі виявлення домашнього насильства, куди звертатися та де і яку допомогу можна отримати.
З боку поліції Харківщини це був далеко не декларативний показовий захід. Упродовж осені в Харкові ефективно працюють мобільні групи реагування на домашнє насильство, створені на базі Київського, Слобідського та Немишлянського відділів поліції Харкова. Окрім патрульних поліцейських до їх складу входять також два працівника з сектора превенції. За три останніх місяці мобільні групи 550 разів виїжджали за викликами про вчинення домашнього насильства, складено 176 протоколів про адміністративні правопорушення за вказаними фактами, винесено 117 термінових заборонних приписів і проведена 271 профілактична бесіда з кривдниками.