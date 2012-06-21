Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
У Харкові поліцейські вивезли жінку до лісосмуги, щоб вибити зізнання у крадіжці мобільного телефону. Про це, посилаючись на інформацію прес-служби Прокуратури Харківської області, повідомляє сайт «Справжня варта».
Подія трапилася ще у січні 2018 року. Старший лейтенант викликав до дільничного пункту поліції жінку, яку підозрювали у тому, що вона викрала мобільний телефон під час святкування дня народження знайомого. Чоловік, котрий запідозрив, що його вкрала саме ця жінка, без жодних фактів з відповідною заявою звернувся до правоохоронців.
Жінка провину не визнавала. Щоб вибити з неї покази 28-річний старший лейтенант та 34-річний майор спочатку побили її, а потім вивезли до лісу поблизу кільцевої дороги Харкова. Там, погрожуючи її роздягти, надіти кайданки та залишити в безпорадному стані, вони продовжували вимагати зізнатися у злочині. Врешті-решт 34-річна жінка погодилася визнати себе винною.
Прокуратура області направила до Київського районного суду Харкова обвинувальний акт за фактом перевищення службових повноважень працівниками правоохоронних органів за попередньою змовою (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 365 КК України) відносно майора та старшого лейтенанта поліції.
Санкція статей, за якими обвинувачують поліцейських, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.