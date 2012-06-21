Кожен з дітлахів знає, що вірнішого друга, ніж пес, годі шукати. Проте чимало школярів або через власний досвід невдалого спілкування із собаками, або наслухавшись страшних історій від старших чи однолітків, інколи не просто остерігаються навіть найдружелюбніших чотирилапих, а й відчувають паніку з їхньою появою. Тож працівники комунального підприємства «Центр поводження з тваринами» спільно із психологами, щоб допомогти підліткам перебороти цей страх, найчастіше цілком безпідставний, взялися за реалізацію проєкту «Філософія взаємодії».
Учні молодших класів Харківської загальноосвітньої школи №50 із захопленням сприйняли новацію працівників центру, які разом із психологом Анжелікою Малишевою навчали їх правильно поводитися із собаками. І не просто навчали, а показували з допомогою чотирилапих гостей школи, як домовитися із собакою про дружбу, розуміти його емоції, які навички треба мати, щоб керувати цими емоціями. Дітям сподобалося. Адже ці хвостаті бувають на вигляд грізними, а насправді дружелюбні і навіть можуть лизнути носа.
Це було лише перше заняття, а дітвора вже в очікуванні наступних. Реалізатори проєкту планують провести ще шість таких занять зі школярами, на яких їм розкажуть про відповідальність перед тваринами, навчать домовлятися із собаками і врегульовувати можливі конфлікти.