Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
Харківський IT-кластер, створений 4 роки тому, приваблює працівників не лише високою організацією та результативністю роботи, а й високими, за мірками Харкова, заробітками. Нині до кластеру входять 70 учасників, посідаючи 30% регіонального ІТ-ринку.
Як повідомляє SQ, посилаючись на інформацію харківського IT-кластеру, що базується на даних проведеного в області дослідження, середньомісячний дохід харківського айтішника складає наразі 2 тисячі 75 доларів. Джуніори ж, – початкуючі фахівці кластеру, – отримують заробіток, на порядок менший – близько 600 доларів США.
Переважну більшість харківських айтішників складають чоловіки, яких, як свідчать результати дослідження – 72%. Усі харків’яни, що працюють у цій галузі володіють програмами SQL – 60%; Javascript – 45%; Java – 32%; C ++ – 28%; Python – 26%., до того ж часка останніх збільшується.