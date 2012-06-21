У Харкові відбулася зустріч Надзвичайних і Повноважних послів Республіки Казахстан та Азербайджанської Республіки в Україні Самата Ордабаєва та Азера Худієва із представниками близько 70 харківських підприємств. Як повідомив Азер Худієв, на грудневій зустрічі президенти України й Азербайджану домовилися про підвищення товарообігу між країнами. Для цього є перспективні галузі: будівництво, банківська система, готельний бізнес, смарт-технології тощо. Планують організувати візит до Харкова бізнес-делегацій із Казахстану та Азербайджану.
Самат Ордабаєв поінформував, що в Харкові заплановано відкрити Почесне консульство Казахстану, яке опікуватиметься зміцненням торговельно-економічних відносин.
За інформацією Харківської торгово-промислової палати, 67 харківських компаній експортують товари до Казахстану і 76 — до Азербайджану.