Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
Державне харківське машинобудівне підприємство «ФЕД» у 2018 році освоїло випуск нових агрегатів. Про це повідомляє інформагентство SQ, посилаючись на дані Державного концерну «Укроборонпром».
Завод налагодив виробництво ремонтно-вантажних комплексів і газотурбінних двигунів-енерговузла.
«ФЕД» торік у рамках модернізації виробництва отримав нові фрезерні і обробні центри. Присвоєно сертифікати відповідності виробництва нових версій стандартів ISO 9001. Вони також повинні бути затверджені відповідно до авіаційних правил України.