Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
З 8 квітня Харківський обласний лабораторний центр отримав право без підтвердження у київській Національній вірусологічній референс-лабораторії виносити остаточне рішення щодо наявності чи відсутності у людини вірусної інфекції COVID-19. Це, безперечно, значно пришвидшить тестування на коронавірус та отримання результатів.
«Якщо наша лабораторія підтверджує позитивний результат — це підтверджений випадок захворювання. Він іде в загальний залік», — пояснила директорка Харківського обласного лабораторного центру Любов Махота.
За словами голови Харківської облдержадміністрації Олексія Кучера, область, за потреби має можливість до тестувань підключити й іще одну таку лабораторію. Але з огляду на те, що верифікована лабораторія може досліджувати приблизно 100 зразків на добу, керівник області висловив упевненість у тому, що жодних затримок щодо остаточного підтвердження чи спростування на інфікування людей коронавірусом не буде.
Підтверджуючи думку Олексія Кучера, Любов Махота уточнила, що у разі негативного результату під час тестування методом ПЛР, проводиться ще одне дослідження на його підтвердження, що займе три дні.