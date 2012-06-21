Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
Для одного з будівельних товариств з обмеженою відповідальністю Харкова п’ятеро неоформлених належним чином працівників обійшлися в 625, 9 тисячі гривень штрафу, накладених Головним управлінням Держпраці в Харківській області.
Однак, підприємці не погодилися з санкціями і звернулися до Харківського окружного адміністративного суду з позовом до облуправління Держпраці, в якому просили визнати незаконним і скасувати постанову про накладення штрафу.
Не добившись задоволення позову, ТОВ звернулося до Другого апеляційного адміністративного суду, проте колегія суддів після дослідження матеріалів справи залишила рішення першої інстанції без змін.
Як пояснили в ГУ Держпраці в Харківській області суд першої та апеляційної інстанції, дослідивши цивільно-правові угоди, дійшов висновку, що п’ятеро працівників були допущені до роботи без належного оформлення трудових відносин з допущенням вимог чч. 1 і 3 ст. 24 КЗпП України. Отож підприємцям попри їх незгоду все ж таки доведеться сплатити до держбюджету більш ніж півмільйонний штраф.