Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
Харків перший в Україні впроваджує нову послугу для пацієнтів. Невдовзі кожен бажаючий, скориставшись смартфоном, комп’ютером чи іншим оснащеним відеозв’язковим засобом зможе отримувати консультації лікаря, не виходячи з квартири.
Такий софт, на думку Харківського міського голови Геннадія Кернеса, стане в нагоді перш за все людям з інвалідністю. Як розповів міський голова у своєму Telegram-каналі, минулі місяці 2020 року, який оголошено в Харкові роком медицини, місто значно просунулося у виконанні низки завдань, пов’язаних з реформуванням медицини. Зокрема, лише за два останні місяці на сайт «Helsi.me» зайшло понад 90 тисяч користувачів, і більш ніж третина з них скористалися сервісом.
Єдина система допомагає мешканцям мегаполісу без зайвих зусиль та витрат часу знайти необхідну медичну установу, обрати фахівця і записатися до лікаря онлайн. І ось нині, як наступний крок у реформуванні медицини, у Харкові приступили до тестування функції надання консультації з лікарем через відеозв’язок.