Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
Громадські активісти Харкова вимагають заборони трьох запланованих вистав артистів РФ, які «засвітилися» в окупованому російськими агресорами Криму. Про це повідомляє SQ, посилаючись на інформацію ГО «Світанок».
Зокрема, активісти борються за не допуск на сцени Харкова російського коміка Слави Комісаренка, котрий у серпні 2015 року виступав на окупованому півострові і наразі збирається вийти на підмостки Палацу студентів «ХПІ», Олени Корикової, задіяної в спектаклі «Ідеальний свідок», який заплановано поставити в театрі імені Шевченка, та Григорія Антипенка і Тетяни Арнтгольц, які беруть участь у спектаклі «Двоє на гойдалці». До речі, двоє останніх саме з цією постановкою відвідували Крим минулої осені.
«Ми категорично проти створення прецеденту виступу «кримнашистів» у Харкові, тому вже зробили необхідні юридичні кроки. Впевнені, що вони подіють, а якщо ні – спрацює патріотична громадськість», – підкреслили в «Світанку» та зазначили, що вже домоглися заборони чотирьох подібних виступів.