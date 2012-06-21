На 63-му міжнародному турнірі з боксу пам’яті Іствана Бочкая, який пройшов в угорському місті Дебрецен, харківський боксер Сергій Горськов завоював золоту медаль. Він виступав у ваговій категорії до 91 кілограма і здобув перемоги в усіх чотирьох зустрічах, які провів на турнірі. Першою стала перемога в поєдинку із дворазовим чемпіоном Молдови Андрієм Затушевським. Потім Сергій Горськов переміг учасника Олімпійських ігор 2016 року хорвата Тоні Філіппе і вийшов у півфінал, де здолав місцевого боксера Бенсе Нагі, а у фіналі — британця Левіса Вільямса. Тобто Сергій Горськов став переможцем турніру у своїй ваговій категорії і здобув золоту медаль.
У цьому міжнародному турнірі брали участь спортсмени з 27 країн. Збірна України була представлена 10 боксерами. Підсумком виступу національної збірної стали шість медалей: золота, три срібні та дві бронзові.