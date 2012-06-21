Внаслідок велетенських лісових пожеж в Австралії з жовтня минулого року вигоріло майже 6 мільйонів гектарів лісу. Вогонь знищив 480 мільйонів ссавців, птахів і рептилій, загинули близько 8 тисяч коал і сотні тисяч інших тварин. На заклик екологів про допомогу відгукнулися тисячі людей доброї волі з усіх куточків світу. Харків’янка Юлія Іваненко також долучилася до порятунку мешканців австралійських лісів. Вона на прохання рятувальників шиє мішечки та ковдри. «Щодня надходять уточнені дані потреб. Мішечки, які треба пошити, містять кілька кишеньок. На кожну зовнішню просять робити три внутрішні, щоб їх можна було вийняти і випрати», — повідомила на своїй сторінці у фейсбуці волонтерка. Лісові пожежі, які знищили майже 1000 будинків і в них згоріло 25 осіб, не вщухають.