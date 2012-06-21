Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
Свою золоту сторінку в історію змагань на Кубку світу з важкої атлетики, які наприкінці минулого місяця проходили у Римі, вписала харків’янка Ірина Деха. Спортсменка виступала у ваговій категорії до 76 кілограм. Піднявши 106 кілограмів у ривку та 130 кілограмів у поштовху, дівчина забезпечила собі перемогу та здобула золоту медаль.
Як розповіли у департаменті у справах сім’ї, молоді та спорту Харківської міськради до цього здобутку Ірина Деха здолала нелегкий та напружений шлях, виборовши у 2015 році на чемпіонаті світу у Вроцлаві у ваговій категорії до 75 кілограм «малу» срібну медаль у ривку. Наступного року – титул чемпіонки світу серед юніорів та три золоті медалі на чемпіонаті Європи у ваговій категорії до 75 кілограм: ривку, поштовху та сумі багатоборства. На Олімпійських іграх 2016 в Ріо-де-Жанейро посіла п’яте місце, показавши результат з вагою 247 кілограм.