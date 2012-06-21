Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
Умань готується 9-11 вересня прийняти паломників, які щорічно приїздять на святкування єврейського Нового року (Рош-га-Шана). Оскільки в паломників-хасидів під час відвідин місця поховання могили рабина Нахмана виникає багато різноманітних питань, зокрема щодо втрачених чи загублених проїзних документів, Ізраїль відкриє в Умані тимчасове консульство.
Про це Міністерство закордонних справ у Єрусалимі оголосило 28 серпня, вказавши, що дипломат, який працює в тимчасовому консульстві, «розглядатиме термінові консульські питання, допомагатиме у розв’язанні інших проблем при сприянні ізраїльських посольств в інших країнах». Тимчасове консульство розташовують у комплексі поблизу місця поховання цадика Нахмана, чия могила буде центром святкування.
Як і в попередні роки, ізраїльська поліція на час свята також відправить своїх офіцерів до Умані, аби допомогти місцевій владі підтримувати порядок. В останні роки доступ до Умані вдалося поліпшити. Нині вивчаються можливості здійснення прямих авіарейсів на військовий аеродром поблизу міста.