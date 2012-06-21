Алекс Вер, що працює під ніком The Pumpkin Geek, – справжній король гарбузового мистецтва. Вперше різьбленням по гарбузі він почав займатися перед Хеллоуїном 2009 року, коли його дружина попросила вирізати на овочі логотип своєї компанії. 44-річний батько сімейства підійшов до справи творчо, і гарбуз з незвичайними вензелями і картинками викликав фурор. Звістка про чудо-різьбяр розлетілася миттєво, і незабаром Алекса закидали креативними замовленнями.
Метод, який Алекс використовує в роботі, називають «чотириколірною» технікою. Художник вирізає картинку на різних рівнях, завдяки чому зображення виходить об'ємним. Останнім часом Алекс Вер вирізує на п'яти рівнях, щоб картинка була ще більш деталізованою. На створення кожного шедевра гарбузового мистецтва йде від чотирьох до шести годин в залежності від складності роботи.
Під час роботи Вер працює із штучними гарбузами - щоб робота зберігалася довше, але за бажанням клієнта може використовувати і справжній овоч. Крім персонажів коміксів, кіно- і казкових героїв, художник пропонує зафіксувати на гарбузі портрет замовника або іншу забаганку клієнта.
У 2013 році Вер виграв премію The Geekie Awards в номінації «Краще мистецтво / ремесло». Після визнання кар'єра художника злетіла до небес, він створив гарбуза для таких компаній, як Netflix, ESPN і Legendary Entertainment.