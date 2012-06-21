Торік завершено реалізацію Програми формування позитивного іміджу та розвитку зовнішньоекономічної діяльності Херсонської області на 2016—2018 роки. Тоді програма з’явилася для створення максимально сприятливих умов для покращення інвестиційного клімату в Херсонській області, активізації інвестиційних та зовнішньоекономічних процесів на її території, залучення інвестиційних ресурсів у соціально-економічну сферу та забезпечення через інвестиційні важелі реального підвищення життєвого рівня населення.
На виконання заходів програми у 2018 році надано кошти з обласного бюджету загальним обсягом мільйон 920 тисяч гривень. За ці кошти було профінансовано організацію і проведення Херсонського міжнародного економічного форуму «Таврійські горизонти», Міжнародної аграрної виставки-ярмарку «Агро-2018» та Міжнародної агропромислової виставки з підтримки фермерства «АГРОПОРТ Південь-2018».
Протягом 2018-го у стадії реалізації в адміністративно-територіальних межах області перебували 52 інвестиційні проекти загальною кошторисною вартістю понад 38 мільярдів гривень. 32 проекти на загальну суму понад 5 мільярдів гривень передбачено до подальшого впровадження у 2019 році для завершення будівництва вітрових парків. Ідеться про будівництво потужних об’єктів на Дніпро-Бузькій, Сиваській, Овер’янівськвй та Каланчацькій вітрових електростанціях.
Загалом у 2018 році реалізовано понад 30 вагомих інвестиційних проектів на суму близько 6,5 мільярда гривень, у підсумку створено 740 робочих місць. Значну увагу приділяли розвитку та активізації торговельно-економічної, науково-технічної та культурної співпраці області з регіонами інших країн.
Між Херсонською облдержадміністрацією та закордонними і вітчизняними учасниками Херсонського міжнародного економічного форуму «Таврійські горизонти» укладено 11 дво-, тристоронніх договірних документів (меморандумів) про подальшу інвестиційну співпрацю, за рахунок реалізації яких у 2019—2020 роках передбачають надходження в область додаткових інвестицій обсягом понад 600 мільйонів євро.
Позитивні тенденції у напрямі подальшої підтримки статусу Херсонської області як надійного партнера зі значним інвестиційним потенціалом закріплено у програмі розвитку інвестиційної діяльності та міжнародної співпраці Херсонської області на 2019—2021 роки, яку ухвалили місцеві депутати.