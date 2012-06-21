Відвідування об’єктів природно-заповідного фонду залишається одним з найпопулярніших серед екскурсійних туристських програм Херсонщини. Із чотирьох біосферних заповідників України два розташовані саме на Херсонщині: Чорноморський та «Асканія-Нова». Вони входять до всесвітньої мережі природних територій, їх охороняє ЮНЕСКО. Туристські перлини краю — чотири національні природні парки: Азово-Сиваський, «Олешківські піски», Джарилгацький, Нижньодніпровський.
2018 року кількість відвідувачів національних природних парків та біосферних заповідників становила 131 155, що на 2,7% менше, ніж 2017-го. Однак спостерігається позитивна динаміка туристських потоків у розрізі окремих об’єктів природно-заповідного фонду.
Насолодитися неперевершеними ландшафтами найбільшої в Європі пустелі Олешківські піски, на території якої розташовано національний природний парк, 2018-го приїхали 2720 відвідувачів, що в рази більше, ніж у попередні роки. Чинниками позитивної динаміки показника вважають презентацію потенціалу парку на виставкових заходах і продуктивну співпрацю адміністрації з туроператорами та агентами. Ці чинники вплинули і на збільшення кількості туристів у НПП «Джарилгацький». 2018 року його відвідали 45 000 осіб, що на 9,8% більше, ніж 2017-го.
Збільшення кількості туристів спостерігали в НПП «Нижньодніпровський». 2018-го парк відвідали 3720 туристів, що на 116% більше, ніж 2017 року. Головна причина збільшення туристських потоків — розвиток інфраструктури та рекреаційної діяльності на території парку. Один із прикладів цього — відкриття у 2018 році нового водного промаркованого екскурсійного маршруту на байдарках та човнах «Дніпровська Гілея».
Проте разом з позитивними тенденціями збільшення туристських потоків до об’єктів ПЗФ ще є питання, які потребують комплексного вирішення. 2018 року «Асканію-Нову» відвідало 72 536 екскурсантів, що на 11% менше, ніж 2017-го. За словами директора біосферного заповідника «Асканія-Нова» Віктора Гавриленка, до зменшення екскурсійних потоків призвів жахливий стан доріг, що ведуть до заповідника. Уже проведено частково ямковий ремонт на ділянці дороги Р-47 Херсон — Нова Каховка — Генічеськ та на під’їзді до Асканії-Нови.