З нагоди 100-річного ювілею від дня народження українського письменника, громадського діяча Олеся Терентійовича Гончара в Херсонській обласній універсальній науковій бібліотеці ім. О. Гончара відбулося тематичне свято під назвою «Україна славить і вітає Олеся Гончара». Олесь Гончар особливо близький жителям Херсонщини. Не один раз він обирався депутатом Верховної ради України від Херсонщини. На цій посаді зробив дуже багато добрих справ для її жителів.
Він часто приїздив на Херсонщину, зустрічався з її жителями. Результатом таких зустрічей ставало народження нових творів. Олесь Гончар прославив Херсонщину та її працьовитих людей у романах і повістях «Таврія», «Перекоп», «Тронка», «Берег любові», «Бригантина» та багатьох інших. На захід завітали херсонські письменники й поети, літератори, громадські діячі, викладачі й студенти Херсонського державного університету, керівники обласної державної адміністрації та обласної ради.
Заступник голови Херсонської облдержадміністрації Вадим Чабан у виступі зазначив: «У своїх творах Олесь Гончар бачив наперед події, які не так давно сталися в Україні. Його відношення до «руського миру» можна порівняти з нашим сьогоденням і подіями, які зараз відбуваються на Сході держави. Багато українських письменників, сучасників Олеся Гончара вигорали через велику кількість тем і пошук власного стилю, та Олеся Терентійовича це не стосувалось, – він завжди відчував, про що пише, пропускаючи кожне слово через власну душу».
Херсонці завжди пам’ятатимуть видатного письменника та громадського діяча Олеся Гончара. Адже саме він допоміг у створенні Херсонського відділення спілки письменників України, саме завдяки зусиллям Олеся Гончара була побудована обласна бібліотека, яка нині носить його ім’я, саме він все життя опікувався творчим зростанням письменників-краян, підтримував їх на творчому шляху, а також допомагав мешканцям області у вирішенні різних проблем. Відповідно до рішення депутатів Херсонської обласної ради незабаром одну з вулиць Херсону буде названо ім’ям Олеся Терентійовича Гончара.
Також в ці дні в Херсонському обласному архіві відбулось відкриття тематичної виставки «Собор душі Олеся Гончара». На виставку завітали поети, краєзнавці, митці, – ті, хто мали за честь неодноразово спілкуватися з видатним українським письменником, літературним критиком і громадським діячем Олесем Гончаром. Гості мали змогу переглянути світлини Олеся Терентійовича, листи, особисті записи та копії газетних шпальт, де друкувалися роботи автора.
Учасникам заходу нагадали, що саме Олесь Гончар першим прийшов на площу Жовтневої революції у Києві (нинішній Майдан Незалежності), щоби підтримати студентів, які голодували з 2 по 17 жовтня 1990 року. Їх протести завершилися підписанням постанови Верховної Ради, яка гарантувала виконання вимог учасників. А Революція на граніті стала переломним моментом в утвердженні незалежності України, де молоде покоління вже на початку 1990-х років відстояло право жити у вільній демократичній державі.