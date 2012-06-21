До Херсона прибули іноземні волонтери — викладачі англійської мови проекту пришкільних мовних таборів GoCamp, які протягом серпня працюватимуть у населених пунктах у всій Україні. З гостями зустрівся заступник голови Херсонської облдержадміністрації Олександр Адамчик, який подякував волонтерам за участь у дуже важливій для нашої країни програмі й підкреслив велике значення такої ініціативи.
«В ігровій формі, спілкуючись із носієм мови та між собою, школярі краще засвоюють іноземну, — зазначив чиновник. — Вивчаючи англійську мову, діти знайомляться із традиціями та звичаями країн, з яких приїхали волонтери».
GoCamp — це інноваційний формат табору з поглибленим вивченням іноземних мов. Протягом літа херсонські діти брали участь у реалізації проектів та завдань у межах чотирьох напрямів: STEAM (наука, технологія, інженерія, мистецтво і математика), громадянська освіта, профорієнтація, спорт і здоров’я. У 2018 році з Херсонської області для участі у проекті підібрано 21 школу, в п’яти школах області працюють волонтери.